Andrea Agnelli torna a investire nello sport dopo l'addio alla Juve | il progetto su nuovi format e fan engagement
L'ex presidente della Juventus ha annunciato il suo ritorno nel settore sportivo attraverso un nuovo investimento con Gamma Waves Partners. Dopo aver lasciato il ruolo alla guida della squadra, ora si dedica a sviluppare progetti legati a nuovi format e a strategie di coinvolgimento dei tifosi. La decisione arriva dopo un periodo di assenza dal mondo sportivo, con l’obiettivo di promuovere iniziative innovative nel settore.
L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna ad investire nello sport con la Gamma Waves Partners. Giorgio Chiellini tra i soci. Obiettivo: puntare su tecnologia, fan engagement e nuovi modelli globali.🔗 Leggi su Fanpage.it
Andrea Agnelli può davvero tornare alla Juve
Notizie correlate
Leggi anche: Andrea Agnelli torna a investire nello sport e ha Chiellini come socio
Andrea Agnelli torna a investire nel mondo dello sport con una nuova societàAndrea Agnelli torna nel mondo dello sport come investitore con il lancio di Gamma Waves Partners, società con sede ad Amsterdam che, come spiega il...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Financial Times: Andrea Agnelli torna a investire nel mondo dello sport con Gamma Waves Partners; Andrea Agnelli lancia Gamma Waves Partners per tornare a investire nello sport; La Juve rifà i conti con Allegri; Partire bene: i sistemi educativi per l’infanzia in Italia e in Europa.
Andrea Agnelli torna a investire nello sport dopo l’addio alla Juve: il progetto su nuovi format e fan engagementL’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna ad investire nello sport con la Gamma Waves Partners. Giorgio Chiellini tra i soci. Obiettivo: puntare su tecnologia, fan engagement e nuovi model ... fanpage.it
Andrea Agnelli torna a investire nello sport e lancia Gamma Waves Partners: Chiellini tra i sociLa nuova società con sede ad Amsterdam punta su tecnologia, nuovi format e coinvolgimento dei tifosi nello sport globale. calcioefinanza.it
Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com
"A Moratti va riconosciuto un grande amore per l'Inter, talmente forte da avergli fatto accettare uno Scudetto che non ha vinto" Andrea Agnelli - facebook.com facebook