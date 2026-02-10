Prove di carico il ponte chiude al traffico per un' intera mattinata | le disposizioni

Il ponte Bigoni, sulla Sp15 in zona Ferrara, sarà chiuso al traffico per un’intera mattinata. La chiusura scatterà alle 9.30 di venerdì 13 febbraio, mentre vengono effettuate le prove di carico. Il transito rimarrà interdetto fino a fine lavori, quindi chi si sposta in zona dovrà cercare vie alternative.

Dalle 9.30 di venerdì 13 febbraio sarà temporaneamente chiuso al transito il ponte Bigoni lungo la Sp15, via del Mare, in territorio comunale di Ferrara. La decisione è stata presa per eseguire delle prove di carico, nell’ambito delle indagini diagnostiche e strutturali che la Provincia periodicamente esegue, per verificare lo stato di sicurezza degli oltre 300 ponti di competenza. Il termine dell’operazione è previsto entro le 13 della stessa mattinata e nell’intera area interessata è stata prevista la posa della necessaria segnaletica. Il test programmato per il ponte Bigoni si aggiunge a quello recentemente eseguito anche per il ponte lungo la Sp58 Bocchetto-Marenghino, con un costo complessivo di circa 50mila euro, interamente finanziati dal bilancio provinciale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

