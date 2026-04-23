Nuovo piano rifiuti per il Lazio cosa cambia per Viterbo

La Regione Lazio ha approvato un nuovo piano rifiuti che ora deve essere confermato dal consiglio regionale. Il documento, presentato dall'amministrazione locale, mira a ridurre l'esportazione di circa un milione di tonnellate di rifiuti all'anno verso altri Paesi. La delibera si inserisce nel tentativo di affrontare un problema di lunga data legato alla gestione dei rifiuti nella regione e alla necessità di trovare soluzioni più sostenibili.

La giunta della Regione Lazio approva il nuovo piano rifiuti. Ora l'iter proseguirà in consiglio per ratificare il documento con cui l'amministrazione Rocca cerca di uscire dall'eterna emergenza che costringe a esportare fuori confine circa un milione di tonnellate di scarti ogni anno. Il nuovo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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