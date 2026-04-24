Nuovo Decreto IGP | la tutela europea salva l’artigianato italiano

Il Decreto Legislativo 512026 entrerà in vigore il 7 maggio 2026, introducendo nuove misure di tutela per i prodotti artigianali italiani. La normativa si concentra sulla protezione delle indicazioni geografiche e sulla salvaguardia delle produzioni locali nel mercato europeo. La legge mira a garantire un maggior controllo sulla provenienza e sulla qualità dei manufatti artigianali, rafforzando le modalità di riconoscimento e tutela delle denominazioni.

? Cosa sapere Il DLgs 512026 entrerà in vigore il 7 maggio 2026 per proteggere l'artigianato italiano.. Le tutele nazionali perderanno validità il 2 dicembre 2026 senza registrazione presso l'EUIPO.. Il nuovo Decreto IGP artigianali, identificato come DLgs 512026, entrerà ufficialmente in vigore il 7 maggio 2026, ridefinendo i confini della tutela per i prodotti non alimentari in tutta Italia. Questa normativa, pubblicata nella Ufficiale, segna un passaggio decisivo per l’artigianato d’eccellenza nazionale, estendendo le protezioni geografiche ben oltre l’ambito strettamente agroalimentare. Il provvedimento nasce per allineare l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 20232411 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 18 ottobre 2023, che è già operativo dal 1° dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo Decreto IGP: la tutela europea salva l’artigianato italiano Notizie correlate Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano”“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche,... Artigianato: il modello Vietri sfida l’Europa per l’IGPLa tutela delle eccellenze artigianali italiane si sposta sulle scrivanie del Parlamento Europeo a Bruxelles, dove domani, 22 aprile 2026, si terrà... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IGP non agri: pubblicato in Gazzetta Ufficiale decreto che adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento UE; IGP per prodotti artigianali e industriali: nuove tutele per il Made in Italy; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Ceramiche di Vietri, verso la tutela IGP: nuova opportunità per l’eccellenza campana. Dal 7 maggio il nuovo sistema di tutela Igp prodotti artigianali-industrialiÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l'ordinamento italiano al Regolamento Ue, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianal ... ansa.it IGP non agri: pubblicato in GU decreto che adegua ordinamento nazionale a Regolamento UE(Teleborsa) - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 2 aprile 2026 n.51 che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indic ... teleborsa.it Oggi via libera della Camera al decreto Sicurezza. Poi le modifiche alla norma attenzionata dal Colle Oggi si metterà finalmente un punto al nuovo e discusso decreto Sicurezza. Per modo di dire. Perché una volta che l’aula della Camera avrà ufficialmente lic facebook Sicurezza, Meloni si incarta sui soldi: il nuovo decreto non ha coperture. Una norma attuativa per farlo saltare. @lianamilella @salvini_giacomo x.com