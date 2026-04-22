Artigianato | il modello Vietri sfida l’Europa per l’IGP

Domani, 22 aprile 2026, a Bruxelles si svolgerà un incontro importante dedicato alle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali italiani. La discussione riguarda il modello di tutela di alcune eccellenze artigianali, come quello di un noto centro di produzione ceramica, che sfida le normative europee sull’IGP. L’obiettivo è definire un quadro normativo più chiaro e adeguato alle caratteristiche di questi prodotti.

La tutela delle eccellenze artigianali italiane si sposta sulle scrivanie del Parlamento Europeo a Bruxelles, dove domani, 22 aprile 2026, si terrà un incontro cruciale dedicato alle Indicazioni Geografiche per i prodotti dell’artigianato. Simona Paolillo, segretaria di CNA Salerno e figura centrale nel Comitato Promotore per l’IGP Ceramica Vietrese, porterà la voce del distretto campano nel cuore delle istituzioni europee per discutere il nuovo quadro normativo che mira a proteggere il Made in Italy. Il modello Vietri al centro del dibattito europeo su protezione e competitività. L’appuntamento previsto nella Sala 1H1 del Parlamento Europeo...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Made in Italy, la ceramica vietrese protagonista all’Ambasciata Italiana a Madrid; Artigianato e ceramica, CNA Salerno al Parlamento Europeo.

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