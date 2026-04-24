Nuovo crollo a Napoli gli architetti | Gestione insufficiente del patrimonio edilizio

Un nuovo crollo si è verificato a Napoli, sollevando ancora una volta il problema della sicurezza degli edifici nella città. Gli architetti hanno commentato che si tratta di un degrado che poteva essere evitato, sottolineando come la gestione del patrimonio edilizio sia stata insufficiente negli anni. Non si tratta di eventi improvvisi, ma di un deterioramento che si poteva prevenire attraverso interventi tempestivi e una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non siamo davanti a emergenze improvvise, ma a un degrado prevedibile che chiama in causa precise responsabilità istituzionali”. È la posizione di Antonio Cerbone, tesoriere dell’Ordine degli architetti di Napoli e coordinatore regionale della Struttura tecnica nazionale della Protezione Civile, dopo il crollo dei solai in via Francesco Saverio Siniscalchi, nei pressi di Piazza Garibaldi. “ Napoli non crolla all’improvviso: si ammala lentamente “, sottolinea Cerbone. “ Il problema non è solo ciò che cade, ma ciò che resta in piedi senza essere sicuro”. Edifici abbandonati, manutenzioni rinviate, ordinanze non sempre seguite da interventi concreti: un quadro che, secondo il tecnico, evidenzia una gestione insufficiente del patrimonio edilizio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo crollo a Napoli, gli architetti: “Gestione insufficiente del patrimonio edilizio” Notizie correlate "Crollo muro, il Comune metta in sicurezza il suo patrimonio edilizio"I sindacati Cisl e il Sicet Cisl intervengono dopo il caso di cronaca al Sant'Elia: "Sollecitiamo l'ente a individuare una soluzione abitativa... Leggi anche: Crollo ad Arzano, gli architetti: «Serve una legge speciale per i condomini» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mercato auto, primo trimestre: a Napoli e in Campania il nuovo meglio dell’usato; Crolla il Napoli contro la Lazio allo stadio Maradona; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie; SportMediaset: Giampaolo: A Napoli punti che valgono oro Video. Crollo a Napoli, palazzina giù a Porta Capuana: soccorritori al lavoro tra le maceriePaura nel cuore della notte a Napoli per il crollo di una palazzina in via Siniscalchi, a pochi passi dalla storica Porta Capuana. Intorno alle ore 2:00, un ... napolivillage.com Crolla palazzina disabitata a Napoli, verifiche in corso tra le macerieDalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per es ... ansa.it IRAN, PASDARAN: "ORA UN NUOVO ORDINE IN MEDIO ORIENTE CON CROLLO USA E REGIME SIONISTA" "Oggi, con il crollo dell'egemonia militare degli Stati Uniti e del regime sionista, siamo sul punto di entrare in un nuovo ordine regionale in Asia occi - facebook.com facebook