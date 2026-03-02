Crollo in via Pavia gli architetti | Serve piano per il risanamento delle facciate

In via Pavia si è verificato un crollo che ha attirato l’attenzione delle autorità locali e degli esperti del settore edilizio. Gli architetti hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di un piano specifico per il risanamento delle facciate degli edifici, sottolineando come Napoli abbia un patrimonio edilizio di grande valore, ma anche molto fragile. Cerbone ha evidenziato l’importanza di interventi tecnici e decisioni rapide.

Cerbone: «Napoli possiede un patrimonio edilizio straordinario ma fragile. Governarne la fragilità richiede competenza tecnica, pianificazione e decisioni tempestive. La manutenzione non è una spesa accessoria: è un atto di civiltà». «A fine febbraio 2026, in Via Pavia, tra la Vicaria e Piazza Nazionale, si è verificato l'ennesimo distacco di parti di facciata. Nessun ferito, fortunatamente. Ma la fortuna non può diventare un modello di gestione del nostro patrimonio edilizio», a parlare è Antonio Cerbone, tesoriere dell'Ordine degli architetti di Napoli e coordinatore regionale della Struttura tecnica nazionale della Protezione civile.

