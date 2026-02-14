Crollo muro il Comune metta in sicurezza il suo patrimonio edilizio

Il crollo di un muro in una palazzina di Brindisi, avvenuto venerdì nel quartiere Sant'Elia, deriva da anni di trascuratezza del patrimonio edilizio comunale. La Cisl e il Sicet Cisl Taranto Brindisi denunciano che il Comune non ha ancora messo in sicurezza le strutture, mettendo a rischio le famiglie che vivono negli alloggi in condizioni precarie. La parete interna dell’abitazione al piano terra si è sgretolata improvvisamente, lasciando gli abitanti spaventati e senza protezione.

I sindacati Cisl e il Sicet Cisl intervengono dopo il caso di cronaca al Sant'Elia: "Sollecitiamo l'ente a individuare una soluzione abitativa alternativa e sostenibile" ùProseguono Spinzi e Caliandro: "Convivere con questo genere di insicurezza non aiuta affatto la coesione sociale né alimenta la fiducia nei confronti delle istituzioni a ogni livello; tutt'altro! Perciò chiediamo che non si perda altro tempo, né che si attenda che prima si consumi la tragedia per mettere mani alle possibili cose da fare, come ad esempio l'immediata mappatura delle criticità strutturali interne ed esterne al patrimonio edilizio pubblico e, al contempo, istituire una struttura di servizio che monitori il fenomeno e si confronti sulle soluzioni da adottare".