Crollo ad Arzano gli architetti | Serve una legge speciale per i condomini

Un nuovo crollo si è verificato ad Arzano, sollevando preoccupazioni tra residenti e professionisti del settore. Gli architetti chiedono una legge speciale per i condomini, perché il patrimonio edilizio della zona è fragile e le manutenzioni sono quasi inesistenti. La proprietà frammentata rende difficile intervenire, e ora si torna a chiedere un intervento normativo chiaro e strutturale per mettere in sicurezza gli edifici condivisi.

«Non è fatalità. I crolli ripetuti segnalano un patrimonio edilizio lasciato senza cura. Edifici abbandonati, sgomberi in extremis, manutenzioni mai fatte, condomìni senza vera governance tecnica. La pioggia non è il colpevole: è solo l'ultima sollecitazione che scopre fragilità accumulate negli anni». È quanto afferma Antonio Cerbone, tesoriere dell'Ordine degli architetti di Napoli e coordinatore per la Campania della Struttura tecnica nazionale della Protezione civile. «La rigenerazione urbana non può ridursi a maquillage o interventi spot. Deve partire dalla sicurezza: prima delle facciate e dei rendering, vengono stabilità strutturale, verifiche, responsabilità nella gestione dell'esistente – afferma Cerbone - L'abbandono riguarda intere porzioni di città.

