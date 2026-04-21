Sulle autostrade A24 e A25 arrivano i sistema di ricarica rapida e ultra-rapida per auto elettriche

Sulle autostrade A24 e A25 sono stati installati nuovi sistemi di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici. La rete di infrastrutture di ricarica è stata ampliata grazie a un accordo tra la società del Gruppo Toto, attiva nella mobilità sostenibile, e un operatore europeo specializzato nello sviluppo di queste infrastrutture. L’intervento riguarda l’attivazione di nuovi punti di ricarica lungo le due arterie autostradali.

Si rafforza la rete di ricarica per auto elettriche lungo le autostrade A24 e A25. Renexia Recharge, società del Gruppo Toto attiva nella mobilità sostenibile, e Atlante, operatore europeo specializzato nello sviluppo e gestione di infrastrutture di ricarica rapida e ultra-rapida, hanno avviato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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