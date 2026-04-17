Mobilità elettrica inaugurata la terza colonnina di ricarica a Castiglion Fiorentino

È stata inaugurata questa mattina una nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici a Castiglion Fiorentino, precisamente in via Schiatti nella frazione di Montecchio. Si tratta della terza installazione realizzata dall’azienda Estra nel territorio, con l’obiettivo di potenziare la rete di punti di ricarica per le auto elettriche nella zona. La colonnina è ora operativa e disponibile per gli utenti.

Estra aggiunge una nuova colonnina di ricarica per auto elettriche. È attiva da stamani, venerdì 17 aprile, in via Schiatti nella frazione Montecchio di Castiglion Fiorentino. Adesso sono quindi 19 i punti di riferimento, nella provincia di Arezzo, per la mobilità elettrica. E di questi, 3 sono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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