Livorno al via i lavori per la realizzazione di tre parchi giochi inclusivi | ecco dove

A Livorno sono iniziati i lavori per la realizzazione e la riqualificazione di tre parchi giochi inclusivi, con l’obiettivo di ampliare gli spazi di aggregazione e offrire aree più accessibili alla comunità. I lavori sono partiti a marzo e coinvolgono diverse zone della città, puntando a migliorare le strutture esistenti e a creare nuovi spazi dedicati ai bambini.

