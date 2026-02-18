Lecce-Gallipoli in arrivo due nuovi autovelox sulla Statale 101 | ecco dove saranno installati

La strada statale 101 tra Lecce e Gallipoli vedrà presto l’installazione di due nuovi autovelox, una decisione presa per ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità. Le postazioni saranno collocate in punti strategici lungo il tragitto, dove si registra spesso un’elevata velocità dei veicoli. I controlli si intensificheranno e saranno più frequenti, in particolare per chi supera i 90 kmh. A Lecce, però, l’arrivo di queste apparecchiature è ancora in fase di attesa.

Altri due autovelox in arrivo sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli e controlli sempre più serrati sulla velocità per chi supera il limite dei 90 kmh: mentre a Lecce si attende ancora il via libera del prefetto Domenico Natalino Manno per i rilevatori sulla Tangenziale Ovest, a Lequile il conto alla rovescia è già iniziato. Nelle prossime settimane verrà, infatti, installata una coppia di occhi elettronici, uno al chilometro 4+600 in direzione Gallipoli e l'altro al chilometro 4+530 verso Lecce. Si tratta dell'atto finale di un lungo iter avviato dal Comune di Lequile negli scorsi anni per mettere in sicurezza uno dei tratti stradali considerati fra i più pericolosi dell'intera provincia.