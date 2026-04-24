Nuove regole UE su cibo modificato geneticamente | No indicazioni su etichette se si usa lo stesso genoma

L'Unione Europea ha approvato una nuova normativa che elimina l'obbligo di indicare in etichetta se un alimento è stato sottoposto a modifiche genetiche, a condizione che venga utilizzato lo stesso genoma. La decisione riguarda i prodotti alimentari e mira a semplificare le etichette, senza richiedere indicazioni specifiche in presenza di determinati interventi genetici. La misura è stata adottata senza modifiche alle etichette per i prodotti con alterazioni genetiche considerate simili a quelle naturali.