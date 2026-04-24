Nuove chiusure notturne sull' autostrada A4 | le vie alternative

Nelle notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, sulla A4 Milano-Brescia si svolgeranno lavori di rifacimento delle barriere antirumore. Per consentire le operazioni, tra le 21 e le 5, il tratto tra Sesto San Giovanni e Monza, in direzione Brescia, resterà chiuso. Per i veicoli provenienti da Milano, sono state indicate vie alternative per raggiungere le destinazioni in zona. La chiusura riguarda esclusivamente le ore notturne e si riferisce a un tratto specifico dell’autostrada.

Nuove chiusure notturne in arrivo sulla A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 aprile, con orario dalle 21 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia. Lo svincolo di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Chiusure in arrivo sulla A4 e la Tangenziale Nord: le vie alternativeNotte di chiusura in arrivo sulla A4 Milano Brescia e la A52 Tangenziale Nord di Milano.

Autostrada A4: chiusure notturne per le stazioni di Dalmine, Seriate e BergamoSull’autostrada A4 Milano-Brescia saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura per consentire lavori di pavimentazione.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; A23, di nuovo chiusure notturne per lavori; Tangenziale, nuove chiusure notturne; A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano.

Lavori sulle autostrade: chiusure notturne a Besnate, Turate e sulla A9Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di interventi di manutenzione che interesseranno i raccordi tra la A8 e la A26 e i principali svincoli della Lainate-Como-Chiasso ... varesenews.it

Settimana di lavori e chiusure notturne su A9 e D08Interventi di manutenzione e sicurezza tra Lainate, Como e il nodo di Gallarate Dal 20 al 24 aprile scattano deviazioni e limitazioni in diverse tratte strategiche ... laprovinciadivarese.it

Saldo negativo per l’artigianato lucano nei primi mesi del 2026, con più chiusure che nuove attività - facebook.com facebook

Cantieri a Firenze, i giorni più duri. Nuove chiusure sui viali: Beccaria a rischio collasso x.com