Nuove asfaltature in 28 strade pagate interamente da E-Distribuzione
In questi giorni sono state avviate le asfaltature di 28 strade nel territorio comunale di Vigonza, dopo i lavori di potenziamento della rete elettrica. Questi interventi di ripristino del manto stradale sono stati finanziati interamente da E-Distribuzione, che ha coperto le spese per il rinnovo delle superfici stradali interessate dagli scavi effettuati nei mesi scorsi. Le opere sono finalizzate al ripristino delle condizioni originali delle strade coinvolte.
Al via il piano di asfaltature a seguito dei lavori di potenziamento della rete elettrica. In questi giorni ha preso il via un importante piano di ripristino del manto stradale in 28 strade del territorio comunale di Vigonza interessate dagli scavi dei mesi scorsi, a seguito degli interventi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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