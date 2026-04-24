Nuove asfaltature in 28 strade pagate interamente da E-Distribuzione

In questi giorni sono state avviate le asfaltature di 28 strade nel territorio comunale di Vigonza, dopo i lavori di potenziamento della rete elettrica. Questi interventi di ripristino del manto stradale sono stati finanziati interamente da E-Distribuzione, che ha coperto le spese per il rinnovo delle superfici stradali interessate dagli scavi effettuati nei mesi scorsi. Le opere sono finalizzate al ripristino delle condizioni originali delle strade coinvolte.