Nuova tragedia in Italia | Stefania uccisa in modo brutale Poi la chiamata choc del marito al 112

Una donna è stata trovata morta in circostanze violente dopo una lite scoppiata in un’abitazione in Italia. Secondo quanto riportato, la discussione si sarebbe protratta per alcuni minuti, con urla e schiamazzi. In seguito, sarebbero stati uditi colpi di arma da fuoco. Il marito della vittima avrebbe chiamato il numero di emergenza, manifestando shock e fornendo dettagli sulla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una lite furibonda, le urla che squarciano il silenzio della sera, poi i colpi di arma da fuoco esplosi velocemente. È in questo scenario drammatico che, nella serata del 23 aprile a Foggia, si è consumato l’ennesimo femminicidio. Stefania Rago, 46 anni, è stata uccisa all’interno della sua abitazione con quattro proiettili. Subito dopo, il marito Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni, ha composto il numero di emergenza e ha confessato. Tutto si è svolto nel giro di pochi minuti, mentre gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione il movente e la dinamica dell’accaduto. Quando i carabinieri sono arrivati nell’appartamento della coppia, in via Gaetano Salvemini, per Stefania non c’era già più nulla da fare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donneStefania Rag0, 46 anni, era una convinta sostenitrice della lotta contro la violenza sulle donne, tanto da pubblicare sul proprio profilo Facebook,... Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Innsbruck, nuova tragedia fra i giovani: 14enne trovata morta, sospetta overdose; Morire a Mattmark. L’ultima tragedia dell’emigrazione italiana; Donna si getta dalla finestra con tre figli, morta lei e due bimbi; Uccide la ex e il compagno di lei, poi si suicida gettandosi da una torre: tragedia nell’Astigiano. Tragedia in campagna, bimba di 5 anni investita e uccisa da un trattore: alla guida c’era il padreTragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni, Chiara Mammola, è deceduta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato ... lanuovasardegna.it Il dolore per la morte Nicolae, vittima di una nuova tragedia sul lavoro: «Solare e instancabile, aiutava tutti»MODENA. Era una persona amata , apprezzata e sempre sorridente Nicolae Oprea, l’operaio 54enne morto sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 13 aprile all’interno di un deposito di auto in via Stradella a ... msn.com A tre mesi dalla tragedia in Nuova Zelanda che costò la vita alla piccola Sharon e al fidanzatino Max, la famiglia invita la comunità a unirsi in un momento di preghiera, raccoglimento e solidarietà - facebook.com facebook