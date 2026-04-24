Foggia sotto choc Stefania uccisa in casa dal marito | sui social la battaglia contro la violenza sulle donne

A Foggia si sono registrati momenti di grande shock dopo la morte di una donna di 46 anni, uccisa in casa dal marito. La vittima, nota per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, aveva condiviso sui social l’immagine delle scarpe rosse, simbolo della battaglia a favore delle donne vittime di violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei social network, dove si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà e condanna.

Stefania Rag0, 46 anni, era una convinta sostenitrice della lotta contro la violenza sulle donne, tanto da pubblicare sul proprio profilo Facebook, l’immagine copertina delle scarpe rosse, simbolo di una battaglia che evidentemente sentiva profondamente sua. Ogni anno, con puntuale consapevolezza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Laura, uccisa dal marito a 36 anni. Il Comune parte civile nel processo: "Fermare la violenza sulle donne"A quasi un anno dal femminicidio di Laura Papadia il giudice per l’udienza preliminare è pronto a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio... Stefania Rago e Antonio Fortebraccio, tragedia a Foggia: 46enne uccisa dal marito nella loro abitazioneUna donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni, guardia giurata. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; Stefania Rago e Antonio Fortebraccio tragedia a Foggia | 46enne uccisa dal marito nella loro abitazione. Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donneStefania Rag0, 46 anni, era una convinta sostenitrice della lotta contro la violenza sulle donne, tanto da pubblicare sul proprio profilo Facebook, l’immagine copertina delle scarpe rosse, simbolo di ... foggiatoday.it Stefania Rago uccisa dal marito, lui è una guardia giurata. Il vicino: «Prima le urla, poi gli spari»Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini 32, giovedì 23 aprile 2026. leggo.it Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ A FOGGIA L’ULTIMO SALUTO A DINO CARTA, IL PERSONAL TRAINER UCCISO SOTTO CASA: KILLER ANCORA SENZA NOME. MA SPUNTA UN TESTIMONE - A BISCEGLIE IL PD ESCE DALLA GIUNTA ANGA - facebook.com facebook