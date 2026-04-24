Nuova Suzuki e-Vitara 2026 | l’unica 4×4 elettrica sotto i 39K?

La nuova Suzuki e-Vitara 2026 si presenta come una delle poche vetture nel segmento delle B-SUV elettriche sotto i 40.000 euro a offrire una trazione integrale a doppio motore. La casa automobilistica ha deciso di proporre questa soluzione tecnica per distinguersi nel mercato, cercando di combinare compattezza e capacità di guida in condizioni di scarsa aderenza. La vettura è stata annunciata come un modello che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un’auto compatta e 4x4 elettrica a prezzo contenuto.

Suzuki prova a fare qualcosa che nel segmento delle B-SUV elettriche, sotto i 40.000 euro, finora nessuno era riuscito a offrire: una vera trazione integrale a doppio motore elettrico. La nuova Suzuki e-Vitara, presentata ufficialmente il 9 aprile 2026 dall’ufficio stampa italiano, debutta con un listino d’attacco di 36.900 euro chiavi in mano, che salgono a 38.900 euro per la versione 4WD Dual Motor ALLGRIP-e. Nel suo segmento di prezzo, al momento, è l’unica 4×4 elettrica “vera”. Motori, batteria e autonomia. La nuova Suzuki e-Vitara nasce sulla piattaforma nativa BEV HEARTECT-e ed è disponibile in due configurazioni, entrambe con pacco batterie da 61 kWh in tecnologia litio ferro-fosfato: 2WD Single Motor: 128 kW (174 CV), 193 Nm, 426 km WLTP combinato (581 km in ciclo città).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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New SUZUKI e VITARA 2026 – Suzuki's FIRST Electric SUV (visual review)

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