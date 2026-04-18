Due SUV compatte del segmento B, entrambe sotto i 30.000 euro, si confrontano per offrire soluzioni diverse a chi cerca un veicolo di questa categoria. La Dacia Duster, con un prezzo di partenza di 19.000 euro, si presenta come un’auto semplice e accessibile, mentre la Suzuki Vitara propone un’offerta con caratteristiche differenti. Entrambe sono state messe a confronto per analizzarne le caratteristiche principali e le differenze di prezzo.

Due SUV compatti del segmento B, due filosofie opposte per gestire lo stesso cliente: la Dacia Duster parte da 19.900€ con il GPL di serie; la Suzuki Vitara chiede 27.450€ ma offre l’ibrido leggero di serie e la vera trazione integrale meccanica AllGrip. Oltre 7.000€ di differenza, due scelte industriali diverse. Ecco il confronto reale per chi cerca un SUV sotto i 30.000€. Prezzi a confronto. Dacia Duster Suzuki Vitara Prezzo base 19.900€ Eco-G 120 GPL 27.450€ Hybrid Cool+ Allestimento medio 23.400€ Extreme GPL 28.950€ Top Versione 4×4 da circa 24.000€ (TCe 140 4×4) 30.450€ AllGrip Top di gamma Duster Hybrid 140 da 26.000€ circa 34.850€ Starview Kuro AllGrip La Duster in versione GPL base risulta oltre 7.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Dacia Duster vs Suzuki Vitara: quale SUV sotto i 30.000€?

Dacia Duster 4x4 VS Suzuki Vitara Mud Offroad

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