A Milano Marittima, Bellettini Collection ha annunciato il lancio di BellettiniHome, un nuovo progetto di residenza diffusa. La proposta mira a creare spazi di accoglienza distribuiti in diverse aree della località, offrendo soluzioni abitative alternative. L'iniziativa si inserisce nel contesto di uno sviluppo volto a diversificare le modalità di soggiorno e di ospitalità nella zona.

A Milano Marittima Bellettini Collection presenta BellettiniHome, un nuovo progetto di accoglienza diffusa. Il progetto nasce dalla volontà della famiglia, attiva nel settore da oltre 70 anni, sviluppata insieme al progettista Luca Prati. "Una sinergia che ha permesso di trasformare una visione imprenditoriale in un progetto concreto, capace di interpretare i cambiamenti del turismo moderno, sempre più orientato verso soluzioni flessibili, sostenibili e personalizzate", spiegano Barbara Bellettini e Prati. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 29 aprile alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, insieme a rappresentanti istituzionali e operatori del settore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova residenza diffusa a Milano Marittima

Notizie correlate

Tra musica e dolci: pieno di pubblico a Milano Marittima per la Pasqua DiffusaTanti gli ospiti dell'evento: dal tiktoker Lorenz Simonetti a Matilde Montanari di The Voice Generation, fino a Welo ed Eddie Brock Non una semplice...

Rifiuti, Milano Marittima "in controtendenza": arriva la nuova isola ecologica interrataMentre a Ravenna si sceglie di dismettere le due strutture di raccolta rifiuti in centro, nella 'città-giardino' parte la posa della nuova isola...