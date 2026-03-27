Rifiuti Milano Marittima in controtendenza | arriva la nuova isola ecologica interrata

A Milano Marittima è stata installata una nuova isola ecologica interrata, mentre a Ravenna sono stati decisi lo smantellamento di due strutture simili nel centro città. La differenza nelle scelte riguarda due località vicine, con Milano Marittima che avvia un intervento di ampliamento e Ravenna che invece riduce le isole ecologiche.

Mentre a Ravenna si sceglie di dismettere le due strutture di raccolta rifiuti in centro, nella 'città-giardino' parte la posa della nuova isola interrata Se a Ravenna si decide di smantellare due isole ecologiche interrate in centro, nella vicina Milano Marittima si procede in direzione opposta. Durante la giornata di oggi, venerdì, viale Milano sarà interessata dalla posa della struttura principale della nuova isola ecologica interrata. Sarà pertanto prevista la chiusura nel corso della giornata, del tratto di Viale Milano interessato dai lavori, per consentire il posizionamento dei mezzi d’opera e la posa della struttura. I lavori comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità locale, come indicato nella planimetria, che verranno indicate sul posto con adeguata cartellonistica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rifiuti, Milano Marittima "in controtendenza": arriva la nuova isola ecologica interrata Articoli correlati Milano Marittima, nuova isola ecologica interrata: lunedì prendono il via i lavoriPartiranno lunedì prossimo 19 gennaio i lavori gestiti da Hera per la realizzazione della nuova isola ecologica interrata in Viale Milano. "Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori"Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Una selezione di notizie su Milano Marittima Discussioni sull' argomento Milano Marittima è ‘Naturalmente iconica’; Cervia Run sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 torna la terza edizione; Milano Marittima presenta la stagione 2026: si parte con la Pasqua Diffusa; Milano Marittima lancia la stagione: Naturalmente Iconica tra glamour e natura. MILANO MARITTIMA TORNA NEGLI ANNI '90! DOMENICA 5 APRILE Pasqua Diffusa a Milano Marittima VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI '90® Il live show più amato d’Italia INGRESSO GRATUITO Inizio Show ore 17:30 Rotonda I Ma - facebook.com facebook