Tra musica e dolci | pieno di pubblico a Milano Marittima per la Pasqua Diffusa

A Milano Marittima si è svolta ieri la manifestazione Pasqua Diffusa, che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico. L’evento ha combinato musica e dolci, attirando numerosi visitatori nella località balneare della Riviera Romagnola. Con questa iniziativa, la località ha ripreso un ruolo importante come destinazione di intrattenimento, mettendo in evidenza la vivacità della zona durante il periodo pasquale.

Tanti gli ospiti dell'evento: dal tiktoker Lorenz Simonetti a Matilde Montanari di The Voice Generation, fino a Welo ed Eddie Brock Non una semplice Pasqua, ma un vero e proprio "Ritorno al Futuro" per Milano Marittima. L’evento Pasqua Diffusa, andato in scena ieri, ha segnato un punto di svolta per la località, che si è ripresa con forza il ruolo di fulcro dell'intrattenimento della Riviera Romagnola. Un "pienone" che ha visto la città letteralmente presa d’assalto da turisti e residenti. Star del web come The Snack Club e Breakfast Crew, insieme ad altri creator che totalizzano milioni di followers, sono passati per visitare la località. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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