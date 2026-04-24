Nuova offerta Iliad | 300 GB e un anno di Amazon Prime a 12,99€

Una nuova promozione arriva dall’operatore di telefonia, che propone un’offerta chiamata Giga Prime. Per 12,99 euro al mese, il piano offre 300 gigabyte di traffico dati e un abbonamento di un anno a Amazon Prime. Le chiamate sono illimitate verso Italia, Europa, Stati Uniti e Canada. La promozione combina servizi di telefonia e di streaming, senza costi aggiuntivi per le chiamate internazionali.

? Cosa sapere Iliad lancia l'offerta Giga Prime con 300 GB e un anno di Amazon Prime.. Il piano da 12,99 euro include chiamate illimitate verso Italia, Europa, Stati Uniti e Canada.. Iliad introduce il piano tariffario Giga Prime che garantisce 300 GB di navigazione e un anno di servizi Amazon Prime al costo fisso di 12,99 euro. L’operatore ha strutturato una nuova offerta pensata necessita di grandi volumi di dati, integrando la connettività mobile con l’intrattenimento digitale. Il pacchetto prevede l’utilizzo di 300 GB in tecnologia 4G4G+ e 5G, laddove le infrastrutture lo permettano e i dispositivi siano compatibili. La proposta include...🔗 Leggi su Ameve.eu

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