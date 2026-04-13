5G a 11,99€ | arriva l’offerta con 300 GB e prezzo bloccato per sempre

Iliad ha presentato una nuova offerta chiamata TOP 300 PLUS, che permette di accedere alla rete 5G al costo di 11,99 euro al mese. L’offerta include 300 GB di traffico dati e il prezzo rimarrà bloccato a questo importo per sempre. La promozione si rivolge a chi cerca un pacchetto con una quantità elevata di dati e una tariffa stabile nel tempo.

Iliad introduce sul mercato la nuova offerta TOP 300 PLUS, un pacchetto che garantisce l’accesso alla rete 5G con un costo mensile fisso di 11,99 euro. La proposta punta a offrire stabilità economica ai consumatori attraverso un canone che non subirà variazioni nel tempo, includendo 300 GB di traffico dati in tecnologia 4G4G+ e 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa. La gestione dei costi e la struttura del pacchetto dati. Il piano proposto si focalizza sulla trasparenza finanziaria, eliminando il rischio di rincari improvvisi nelle bollette. viaggia all’interno del continente europeo, sono previsti 30 GB supplementari dedicati esclusivamente al roaming.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5G a 11,99€: arriva l’offerta con 300 GB e prezzo bloccato per sempre Very Mobile lancia la promo 300 GB in 5G a 5,99 €: ecco chi può attivarlaNelle ultime ore Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, ha avviato una campagna promozionale mirata principalmente agli utenti social. Lyca Mobile 5G: 2 mesi gratis e 150 GB a 5,99€. L’offerta shock del 2026L'operatore virtuale su rete Vodafone lancia la sfida definitiva: chi effettua la portabilità paga il primo mese e riceve i due successivi in regalo.