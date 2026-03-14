Iliad ha annunciato l’attivazione dell’offerta TOP 250 PLUS, che permette di avere 250 GB di traffico dati in 5G a un prezzo di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile senza costi nascosti e con un canone fisso, garantendo un servizio senza limiti di tempo. La promozione interessa i clienti che desiderano un piano con grande quantità di dati a un prezzo contenuto.

Il mercato delle telecomunicazioni subisce una scossa dirompente: Iliad conferma l’attivazione dell’offerta TOP 250 PLUS a soli 9,99€ al mese. La data è il 14 marzo 2026 e la proposta include 250 GB di traffico dati in rete 5G, oltre a minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili su tutto il territorio italiano ed europeo. L’operatore mantiene la sua storica promessa di prezzo fisso per sempre, eliminando costi nascosti e vincoli contrattuali. L’attivazione avviene online o negli store, con un costo iniziale unico di 9,99€. cerca consumi più contenuti, esiste anche la variante Giga 150 a 7,99€ mensile. La rivoluzione del prezzo fisso nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iliad: 250 GB 5G a 9,99€ per sempre, senza costi nascosti

Articoli correlati

TIM Wonder 5G Ultra a 9,99€: 100 GB in 5G per chi passa da PosteMobile, Tiscali e NoitelSe utilizzi PosteMobile, Tiscali o Noitel e hai notato rallentamenti nei momenti di congestione, TIM prova a convincerti con 100 Giga in 5G Ultra e...

Tutti gli aggiornamenti su Iliad 250 GB 5G a 9 99 per sempre senza...

Temi più discussi: Offerte 5G di marzo 2026; Offerte mobile Iliad da 9,99€ al mese: 250 o 300 GB in promo per 7 giorni; Tanti Giga a meno di 10 euro/mese per sempre: è il momento di scegliere Iliad; Passa a Iliad a meno di 10 euro/mese: TOP 250 Plus è la miglior offerta di sempre?.

Iliad 5G a meno di 10€: la migliore offerta per navigare veloce e spendere pocoVuoi il 5G a meno di 10€? iliad TOP 250 PLUS ti dà 250 GB e minuti illimitati. Attiva subito online in pochi minuti! punto-informatico.it

Iliad: 250 GB in 5G e minuti illimitati a 9,99€ al mese, per sempreIliad propone un'offerta veramente notevole: 250 GB, minuti ed SMS illmitati al prezzo di 9,99€ al mese per sempre. Con 13 GB anche per il roaming. Iliad propone un'offerta veramente notevole: 250 GB, ... punto-informatico.it

Stazione Radio Base Soc. Iliad Italia S.p.A. Codice RM00178_011 - Ubicazione Via Appia Pignatelli Si informano i cittadini che è stata presentata presso il Dipartimentoto P.A.U. con protocollo QF/5947 del 25/2/26 una comunicazione di installazione Stazione - facebook.com facebook