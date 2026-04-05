Una ventina di imbarcazioni francesi sono salpate ieri dal porto di Marsiglia per partecipare a una nuova flottiglia internazionale composta da circa cento barche. Le imbarcazioni sono state accolte con applausi prima della partenza e si dirigono verso la Striscia di Gaza. L’obiettivo dichiarato è rompere il blocco israeliano che impedisce l’ingresso di merci e persone nella zona. La missione si inserisce in un quadro di iniziative di solidarietà e azione umanitaria.

Una ventina di imbarcazioni francesi hanno lasciato ieri il porto di Marsiglia per unirsi a una nuova flottiglia internazionale, che dovrebbe riunire circa cento barche in totale, con l’obiettivo di rompere il blocco israeliano e raggiungere la Striscia di Gaza. “Gaza, Marsiglia è con te!” hanno scandito piu’ di mille persone accorse per sostenere l’iniziativa delle navi “Mille Madleen”, chiamate così n onore di Madleen Kulab, una pescatrice professionista di Gaza. Le imbarcazioni, per lo più barche a vela, sono salpate tra applausi e canti poco dopo le 17 per unirsi alla “Global Sumud Flotilla” in alto mare. Questa flottiglia internazionale, la maggior parte delle cui imbarcazioni partirà da Barcellona il 12 aprile, navigherà verso Gaza intorno al 20 aprile, secondo gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova Flotilla, le imbarcazioni francesi salpano da Marsiglia tra gli applausi per unirsi alla missione verso Gaza

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