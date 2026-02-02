Ultime sessioni invernali per la nuova Jaguar GT elettrica

La nuova Jaguar GT elettrica sta affrontando le ultime prove invernali prima di arrivare sul mercato. La casa inglese ha portato la vettura nel Circolo Polare Artico, sottoponendola a temperature che scendono fino a –40 °C. Questi test servono a verificare come si comporta in condizioni estreme, per assicurarsi che sia pronta per ogni situazione. La vettura, una granturismo a quattro porte, sta dimostrando di resistere bene alle sfide del freddo più intenso.

(Adnkronos) – Ultima fase di collaudi in condizioni estreme per la nuova Jaguar granturismo elettrica a quattro porte e impegnata nei test invernali sul Circolo Polare Artico con temperature fino a –40 °C. Ben 150 prototipi hanno coperto centinaia di migliaia di chilometri tra prove su strada, ambienti desertici, piste ghiacciate e simulazioni virtuali avanzate. La nuova GT elettrica sarà accreditata di una potenza superiore ai 1.000 cavalli, grazie a una configurazione tri-motore a trazione integrale con sistema di Intelligent Torque Vectoring, studiato per distribuire la coppia in modo più rapido e preciso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Jaguar GT elettrica

Scopri le ultime novità sulla nuova Audi A2 e-tron, l’auto elettrica prevista per il lancio a metà 2026, con possibili vendite dal 2027.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jaguar GT elettrica

Argomenti discussi: Calciomercato, quando chiude in Italia e nel mondo; Calciomercato, gli ultimi giorni: da Zaragoza a Sulemana e Lookman, trattative e affari; Kouan, l’agente spinge per l’addio al Cosenza. Ma il club resisterà? · CosenzaChannel.it; Reali, capi di Stato e premier: ecco il parterre atteso ai giochi Milano Cortina.

Arsenal su Tonali? Arteta: Confermo che stiamo cercando un sostituto per MerinoIl tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha confermato che il club è attivo sul mercato in queste ultime ore della sessione invernale per sopperire. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Palermo, ultime ore: visite mediche per Johnsen, Diakitè verso la Juve StabiaIl norvegese della Cremonese è pronto a vestire la maglia rosanero, a breve arriverà l’ufficialità. Il franco maliano verso la Campania, non si esclude un’altra operazione sulle corsie. L'ex rosanero ... today.it

“Mother Love” nasce nel 1991, durante le ultime sessioni che confluiranno anni dopo in Made in Heaven. Freddie Mercury, già molto provato dalla malattia, volle comunque continuare a registrare tutto ciò che la sua voce gli permetteva, con un obiettivo chiaro - facebook.com facebook