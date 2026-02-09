Jaguar GT nuovi dettagli sull’elettrica da 1.000 CV
La casa britannica annuncia una nuova vettura elettrica da 1.000 cavalli, pronta a sfidare il mercato delle auto di lusso. Si tratta di una GT a quattro porte, che promette potenza e stile senza compromessi. La presentazione ufficiale è prevista a breve, ma intanto si conoscono già alcuni dettagli sulla vettura, che potrebbe cambiare le regole del segmento.
La Jaguar si prepara a rivoluzionare il segmento delle auto di lusso con la sua nuova GT elettrica a quattro porte. Un prototipo pre-serie da ben 1.000 cavalli ha già testato le sue capacità su strada e pista. Il modello, basato sulla piattaforma JEA, segna un punto di svolta per il marchio britannico, che punta a un riposizionamento ambizioso nel mercato delle vetture elettriche di fascia alta, con un prezzo stimato tra i 140.000 e i 164.000 euro. Il debutto della nuova GT è atteso per l’estate prossima. Questo modello rappresenta l’inizio di una nuova era per Jaguar, un tentativo di ridefinire la propria identità in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle auto elettriche.🔗 Leggi su Ameve.eu
