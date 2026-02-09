Jaguar GT nuovi dettagli sull’elettrica da 1.000 CV

La casa britannica annuncia una nuova vettura elettrica da 1.000 cavalli, pronta a sfidare il mercato delle auto di lusso. Si tratta di una GT a quattro porte, che promette potenza e stile senza compromessi. La presentazione ufficiale è prevista a breve, ma intanto si conoscono già alcuni dettagli sulla vettura, che potrebbe cambiare le regole del segmento.

La Jaguar si prepara a rivoluzionare il segmento delle auto di lusso con la sua nuova GT elettrica a quattro porte. Un prototipo pre-serie da ben 1.000 cavalli ha già testato le sue capacità su strada e pista. Il modello, basato sulla piattaforma JEA, segna un punto di svolta per il marchio britannico, che punta a un riposizionamento ambizioso nel mercato delle vetture elettriche di fascia alta, con un prezzo stimato tra i 140.000 e i 164.000 euro. Il debutto della nuova GT è atteso per l’estate prossima. Questo modello rappresenta l’inizio di una nuova era per Jaguar, un tentativo di ridefinire la propria identità in un mercato sempre più competitivo e dominato dalle auto elettriche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Jaguar GT

La nuova Jaguar GT elettrica sta affrontando le ultime prove invernali prima di arrivare sul mercato.

Mercedes-AMG presenta il suo nuovo SUV completamente elettrico, pronto a sfidare Porsche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

15 Coolest Car Gadgets on Amazon You Didn’t Know You Needed

Ultime notizie su Jaguar GT

Argomenti discussi: Jaguar GT, test sulla neve per l’elettrica della discordia; Jaguar GT elettrica: test artici e debutto nel 2026; Ultimi test al gelo per la Jaguar GT elettrica; La nuova Jaguar GT elettrica affronta i test artici: 1.000 CV e tecnologia tri-motor sotto zero.

Jaguar GT, nuovi dettagli sull'elettrica da 1.000 CVUn prototipo pre-serie rivela design, prestazioni e ambizioni della futura GT. msn.com

La nuova Jaguar GT elettrica divide appassionati e addetti ai lavori con la sua piattaforma inedita full electric. Tutti i dettagliLa nuova Jaguar GT elettrica divide gl appassionati: piattaforma inedita, 1.000 CV, fino a 700 km di autonomia e prezzo oltre i 120.000 euro. I dettagli ... motorbox.com

Sempre nuovi arrivi da Gigione Strumenti Musicali. Oggi vi proponiamo una delle ultime novità di casa Fender e cioè le serie Professional Classic. Quella che vedete nelle foto scattate per voi è una FENDER AMERICAN PROFESSIONAL CLASSIC JAGUAR R facebook