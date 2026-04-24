Felt ha presentato la nuova versione della gravel Breed, con un telaio che pesa 950 grammi nella taglia 54. Rispetto al modello precedente, la resistenza aerodinamica si riduce del 10,5 per cento. La bicicletta mantiene le caratteristiche di leggerezza e performance per l'uso su terreni misti. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a modifiche strutturali o materiali oltre al peso del telaio.

? Cosa sapere Felt presenta la nuova gravel Breed con telaio da 950 grammi nella taglia 54.. La resistenza aerodinamica cala del 10,5% rispetto al modello precedente.. Felt ha svelato la nuova generazione della Breed, una gravel race bike che punta a ridefinire gli standard di velocità e leggerezza attraverso un telaio completamente rinnovato. Il progetto si evolve drasticamente rispetto al modello precedente, trasformando radicalmente la gestione dell’aerodinamica e del peso per offrire prestazioni superiori nei contesti competitivi più duri. ha seguito l’evoluzione di questo marchio nel mondo gravel, il passaggio alla nuova Breed rappresenta un salto generazionale netto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova gravel Felt Breed: meno peso e -10,5% di resistenza aerodinamica

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