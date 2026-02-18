RB22 | la nuova pancia scavata che rivoluziona l' aerodinamica in F1

Durante i test di Bahrain, la RB22 ha mostrato una modifica evidente: una pancia scavata più profonda, pensata per migliorare le prestazioni. Questa novità, progettata per ridurre la resistenza all’aria, cambia il modo in cui l’auto affronta le curve e le accelerazioni. La squadra ha lavorato intensamente per perfezionare questa soluzione, cercando di ottenere un vantaggio concreto in pista. La modifica alla pancia è diventata uno degli aspetti più discussi tra gli appassionati, che aspettano di vedere i risultati in gara.

Nei test di Bahrain la RB22 ha reso evidenti interventi mirati sull’aerodinamica delle pance, con l’obiettivo di ridurre la resistenza all’avanzamento e migliorare l’efficienza complessiva del pacchetto meccanico. La vettura affidata allo staff guidato da Pierre Waché è stata presentata con una fiancata priva di undercut sotto la bocca dei radiatori, scelta conservativa per verificare l’affidabilità della power unit RBPT Ford DM01, primo motore che ha consentito al costruttore austriaco di affermarsi come costruttore completo. La gestione termica della power unit ha suscitato attenzione, ma l’attenzione è stata anche rivolta alla base delle prestazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - RB22: la nuova pancia scavata che rivoluziona l'aerodinamica in F1 Audi rivoluziona la F1: addio pancia sulla R26, debutta la bocca verticaleDurante la prima giornata di test in Bahrain, Audi presenta la sua nuova monoposto con una grande novità aerodinamica. Williams rivoluziona l'aerodinamica con i nuovi deviatori di flusso nel T-trayDurante i primi test in Bahrain, Williams ha presentato un nuovo sistema di deviatori di flusso nel T-tray, che potrebbe cambiare le regole dell’aerodinamica in Formula 1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’analisi tecnica della Red Bull RB22: riecco le pance strette – VIDEOVideo: la Red Bull RB22 è l’auto più conservativa sulle sospensioni, ma a colpire sono le scelte sulla carrozzeria ... formulapassion.it La Red Bull presenta la nuova RB22: la monoposto di Max VerstappenInsieme al compagno di scuderia Isack Hadjar, il campione olandese vincitore di tre titoli iridati è pronto a lottare per conquistare il prossimo Mondiale di Formula 1 2026 ... corrieredellosport.it F1: Red Bull conferma qualche problema di peso per la RB22, ma niente panico: Il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Wache, ha ammesso che la RB22 presenta “alcune difficoltà con il peso” in vista dell’inizio della nuova stagione di Formula 1. Tuttavia, il facebook #Verstappen sorpreso dalla nuova #RB22. A fornire le prime indiscrezioni Piquet Jr #F1 x.com