Nuova frana a Massa San Nicola

Una frana si è verificata ieri pomeriggio sulla Provinciale 45 a Massa San Nicola, causando ulteriori danni alla strada che conduce al villaggio collinare. La strada era già stata interessata da un episodio analogo lo scorso gennaio. La frana ha provocato la chiusura temporanea del tratto interessato, rendendo necessario l’intervento delle autorità per la messa in sicurezza. Nessun ferito è stato segnalato in seguito all’incidente.

Frana ancora la strada a Massa San Nicola. Ieri pomeriggio un nuovo cedimento lungo la Provinciale 45 che conduce al villaggio collinare, già interessato da problemi simili lo scorso gennaio. E proprio in seguito al primo crollo su quel tratto di strada si era intervenuti per la messa in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Pericolo alberi tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio, cedimenti di rami hanno coperto alcuni trattiRischi di cedimento di alberi sulla strada tra Massa San Giorgio e Massa San Nicola, sull'arteria poco prima della frana. Stadio San Nicola, pronto il piano per la nuova concessione: canone fisso da 110mila euro l’annoIl Comune di Bari accelera sulla nuova procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dello stadio San Nicola. Contenuti di approfondimento Si parla di: Messina, frana ancora la strada a Massa San Nicola. Messina, frana ancora la strada a Massa San NicolaAncora un cedimento lungo la strada provinciale 45 a Massa San Nicola, nello stesso tratto già interessato, lo scorso 10 gennaio, da una voragine che aveva inghiottito un’autovettura, causando il feri ... messina.gazzettadelsud.it Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45MESSINA. Si comunica a tutti gli automobilisti che sulla Strada Provinciale 45, in località Villaggio Massa San Nicola, al km 11 circa, si sono verificati nuovi cedimenti nel tratto già oggetto di la ... letteraemme.it