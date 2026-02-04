Pericolo alberi tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio cedimenti di rami hanno coperto alcuni tratti

La strada tra Massa San Nicola e Massa San Giorgio è di nuovo sotto osservazione. Alcuni rami di alberi rischiano di cedere e coprono parte della carreggiata. La zona, poco distante dalla frana, resta sotto stretta sorveglianza per evitare incidenti. La polizia locale invita i passanti a fare attenzione e, se possibile, a evitare il tratto.

Rischi di cedimento di alberi sulla strada tra Massa San Giorgio e Massa San Nicola, sull'arteria poco prima della frana. Secondo quanto segnalato da alcuni automobilisti in transito alcuni arbusti hanno coperto parzialmente la strada prima di essere rimossi. Richiesti interventi per evitare.

