Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha deciso di non inviare atleti ai prossimi Campionati Europei in Turchia, che si terranno dal 7 al 12 settembre 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si basa sulla priorità della sicurezza degli atleti. La federazione ha spiegato che non sarà presente alla competizione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

La scelta. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha ufficializzato la decisione di non partecipare ai prossimi Campionati Europei, in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. Una scelta sofferta, ma approvata all’unanimità, maturata al termine di un’attenta analisi del contesto internazionale e dopo un confronto con le autorità competenti. Al centro della decisione vi sono le crescenti tensioni geopolitiche nell’area, che hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e sulla serenità necessarie per la delegazione azzurra. «La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta», si legge in una nota della Federazione.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Europei in Turchia, la FINP rinuncia: ‘Prima la sicurezza degli atleti’

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