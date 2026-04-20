Nuoto paralimpico | il Molise conquista il record a Cervia

Durante i Campionati Italiani Giovanili di nuoto paralimpico a Cervia, gli atleti molisani hanno stabilito un nuovo record. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane. Le gare si sono svolte nelle vasche di Cervia, dove i nuotatori molisani hanno ottenuto risultati significativi.

Le vasche di Cervia hanno il trionfo del talento molisano durante i Campionati Italiani Giovanili organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Tre giovani nuotatrici, provenienti dalle realtà agonistiche di Isernia e della H2O Sport, hanno dominato le competizioni ottenendo podi e stabilendo nuovi parametri cronometrici nazionali. Il primato di Berardi e la crescita tecnica delle atlete. Il momento di massima rilevanza sportiva della manifestazione è stato segnato da Adele Berardi, rappresentante della Scuola Isernia Nuoto. La giovane atleta ha conquistato il record italiano nella specialità dei 50 metri stile, chiudendo la prova con un tempo di 02:53.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto paralimpico: il Molise conquista il record a Cervia Notizie correlate Nuoto Paralimpico, due argenti per Martina Cicognani al Campionato italiano giovanile Finp di CerviaSi chiude con un bilancio in chiaroscuro la partecipazione della Rari Nantes Romagna al Campionato italiano giovanile Finp, andato in vasca sabato a... Nuoto Master Molise: H2O Sport vicecampione regionale, record e nuove vittorie a Campodipietra.Il Campionato Regionale Master 2026 di nuoto, disputato a Campodipietra, ha visto la H2O Sport conquistare un brillante secondo posto nella... Panoramica sull’argomento Si parla di: Campionato Interregionale di nuoto paralimpico FINP e FISDIR a Sulmona. Il nuoto molisano brilla a Cervia: record e pioggia di medaglie ai Campionati giovanili FINPIl Molise si conferma terra di talenti e di grande determinazione sportiva. Ai recenti Campionati Italiani Giovanili FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) tenutisi a Cervia, la delegazione mol ... cblive.it Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico, a Cervia il futuro del movimento181 i giovani atleti (116 FINP e 65 FISDIR), in rappresentanza di 63 società italiane (42 FINP e 21 FISDIR) ... repubblica.it