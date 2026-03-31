Mercoledì 1 aprile, la Toscana si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse con raffiche di vento previste fino a 120 kmh in montagna. In pianura, i venti raggiungeranno i 80 kmh, mentre nelle zone collinari, coste e arcipelago si stimano raffiche tra 80 e 100 kmh. Per questa giornata è stata diramata un’allerta vento su tutta la regione.

Firenze, 31 marzo 2026 – Raffiche di vento fino a 60-80 kmh in pianura, fino a 80-100 kmh in collina e su coste e Arcipelago, fino a 100-120 kmh in montagna sono previste mercoledì 1 aprile in Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento valido su tutto il territorio regionale ad eccezione della Versilia, dalle ore sette a mezzanotte. Neve e freddo in Toscana: fiocchi imbiancano i paesi. Il meteo folle di marzo L'aria fredda e il vento forte insistono sulla Toscana dove è in corso un'allerta di colore giallo per vento sulle zone centrali fino alla mezzanotte tra matedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffiche fino a 120 all’ora: Toscana, scatta un’allerta vento su tutta la regione

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