Terni primo Meeting nazionale di canottaggio a Piediluco | oltre mille atleti in arrivo Tutti i ‘big’ alla partenza

A Piediluco si svolge il primo Meeting nazionale di canottaggio, che si tiene da venerdì 6 a domenica 8 marzo. Oltre mille atleti provenienti da diverse regioni partecipano alla manifestazione, che rappresenta l’inizio ufficiale della stagione 2026 del canottaggio. Alla partenza sono presenti tutti i principali atleti e squadre nazionali che gareggiano nelle varie categorie.

Il primo Meeting nazionale di canottaggio (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo) inaugura il 2026 a Piediluco. Complessivamente sono cinque le manifestazioni programmate nell’arco dell’anno. A seguire il secondo Meeting nazionale (10-12 aprile), il 40° Memorial Paolo d'Aloja (24-26 aprile), i Campionati Italiani Assoluti, Pesi Leggeri, Pararowing e Under 19 (16-17 maggio) e i Campionati Italiani Indoor che si terranno al PalaTennistavolo sabato 5 e domenica 6 dicembre. Un weekend contrassegnato dalla presenza di quasi 1.100 atleti e 108 società, che raggiungeranno il bacino di Piediluco per il primo appuntamento nazionale sulla distanza olimpica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Atalanta, oltre mille tifosi in arrivo a Bruxelles: il meeting point in centro cittàDai bus agli aerei di linea fino al charter atterrato a Lille, in mattinata in molti hanno raggiunto la città.

Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, la ‘Due Mari’ passa per Terni: ecco i big alla partenza

Aggiornamenti e notizie su Terni primo Meeting nazionale di....

Temi più discussi: Canottaggio a Piediluco: Primo meeting nazionale dal 6 all'8 marzo; Piediluco ‘capitale’ del canottaggio: il primo Meeting nazionale è alle porte; Piediluco, canottaggio: primo meeting nazionale. Oltre 1.000 atleti, 108 società e 687 equipaggi; Prime medaglie per il Circolo Canottieri Piediluco a Sabaudia.

Canottaggio: A Piediluco da venerdì a domenica il primo Meeting Nazionale con quasi 1100 atletiROMA– Da venerdì a domenica Piediluco (Terni) ospiterà le regate del primo Meeting Nazionale di Canottaggio. Sarà il primo di cinque appuntamenti in programma nel 2026 nella provincia di Terni, in att ... ilnautilus.it

Piediluco ‘capitale’ del canottaggio: il primo Meeting nazionale è alle porteDa venerdì 6 marzo a domenica 8 Piediluco (Terni) ospiterà le regate del primo Meeting nazionale di Canottaggio. Sarà il primo di cinque appuntamenti in programma nel 2026 nella provincia di Terni, in ... umbria24.it

"L'ultimo rifugio" "The last refuge" Parco Fluviale del Nera. Terni. Italia 04/03/2026 Canon 5D Mark III+Tokina 17/35 - facebook.com facebook

#Terni, ex #Grillofer #Maratta: via ai #lavori per il nuovo #edificio #commerciale con #parco x.com