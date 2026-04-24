Si chiude con risultati di rilievo la stagione 20252026 di apnea dinamica Fipsas per la Sub Tridente "Silvano Caracchini" di Pesaro, protagonista domenica al 22° Trofeo Monsub-Memorial Luigino Ceppi. La squadra pesarese si è presentata all’ultima gara stagionale con gli atleti Nicoletta Nicoletti, Tristano Di Martino, Andrea Vergari, Alessandro Nicolai e Daniele Rovelli, confermando il percorso di crescita già evidenziato durante l’anno. Ottimo il bottino finale, con due medaglie conquistate. A salire sul podio è stata innanzitutto Nicoletta Nicoletti, tecnico Fipsas della squadra, che ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella prima categoria, confermandosi nella disciplina dell’apnea dinamica senza attrezzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto in apnea. Sub Tridente chiude col botto: un argento e un bronzo al memorial "Ceppi»

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