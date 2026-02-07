Milano Cortina 2026 Italia dello sci col botto | Franzoni d’argento Paris di bronzo

L’Italia dello sci si fa valere a Sondrio. Oggi, i primi due atleti azzurri salgono sul podio: Franzoni conquista l’argento, Paris prende il bronzo. La gara si conclude con una grande soddisfazione per la squadra italiana, che inizia così la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sondrio, 7 febbraio 2026 – Arrivano le prime due straordinarie medaglie italiane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E una doppietta azzurra nello sci alpino maschile e nella velocissima e lunghissima discesa libera dello Stelvio, a Bormio. A salire sul podio sono Giovanni Franzoni (atleta delle Fiamme Gialle) e Dominik Paris (atleta dei Carabinieri). Franzoni mette al collo l’argento, a seguito di una gara perfetta e a pochi centesimi (più 20) dal vincitore svizzero Von Allmen e segna la prima medaglia a cinque cerchi della carriera, a seguito di una striscia positiva avuta in Coppa del Mondo (con due gare vinte in stagione).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Bormio, Franzoni conquista l’argento e Paris il bronzo nella discesa, regalando le prime medaglie all’Italia in questa disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina a Milano Cortina l’Italia ha conquistato due medaglie nella discesa libera maschile.

