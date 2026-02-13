Il subacqueo Andrea Tridente, originario di Ancona, si è piazzato sul podio durante il 2° Trofeo Centro Sub, la prima gara ufficiale della stagione indoor-Fipsas di apnea, disputata domenica nel capoluogo marchigiano.

Si è svolto ad Ancona il 2° Trofeo Centro Sub, prima gara ufficiale della stagione agonistica di apnea indoor-Fipsas. La Sub Tridente Pesaro ha partecipato con tre atleti, ottenendo tre podi. Nella seconda categoria maschile di Dinamica con attrezzi, specialità che prevede l’uso delle pinne e si svolge in piscina, Andrea Vergari (foto) ha conquistato il primo posto con una prestazione di grande spessore, stabilendo il record personale di 85,5 metri. Sul podio anche Mattia Crinelli, che ha chiuso al terzo posto, completando un eccellente risultato di squadra. Ottima prova anche nel settore femminile: Nicoletta Nicoletti, impegnata nella doppia veste di tecnico Fipsas e atleta, ha ottenuto il terzo posto nella prima categoria femminile con attrezzi, confermando competenza, esperienza e solidità agonistica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto in apnea. Sub Tridente da podio

Domenica 8 febbraio, la piscina di Forlì si riempirà di giovani atleti pronti a mostrare i primi risultati di mesi di allenamenti intensi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Nuoto in apnea. Sub Tridente da podio; L’ultima impresa di Luca Da Prato: in apnea nel lago ghiacciato di Lavarone; Apnea Center protagonista al 9° Trofeo Sub Prato: primo posto nella classifica a squadre; Pinnato e apnea, successi e soddisfazioni per i sammarinesi.

Nuoto in apnea. Sub Tridente da podioSi è svolto ad Ancona il 2° Trofeo Centro Sub, prima gara ufficiale della stagione agonistica di apnea indoor-Fipsas. La Sub Tridente Pesaro ha partecipato con tre atleti, ottenendo tre podi. Nella se ... sport.quotidiano.net

Nuoto subacqueo. Tridente in apneaNella sede della Sub Tridente di Pesaro si è svolta la cerimonia di consegna dei brevetti di subacquea e apnea relativi alla stagione 2025, alla presenza di numerose autorità civili, sportive e ... ilrestodelcarlino.it

Sabato 31 Gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Sede Sub Tridente, Porto di Pesaro (Pu), ci sarà la proiezione del Docu-Film "Il Mare Invisibile" di Gianni Lannes. Un film che documenta la presenza di centinaia di Bombe Chimiche, della Seconda Guerra M - facebook.com facebook