I Musei Civici di Reggio si stanno rinnovando per essere più accessibili a tutti. Con i fondi del Pnrr, stanno creando percorsi senza barriere, aggiungendo mappe tattili e video in Lis. L’obiettivo è permettere a persone con diverse esigenze di visitare e godere delle opere d’arte senza ostacoli.

I Musei Civici di Reggio accettano la sfida dell’ inclusione e dell’ accessibilità con il sostegno dei fondi Pnrr. Ieri pomeriggio sono stati presentati gli interventi per l’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive realizzati finora. Gli stessi membri dell’ Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e dell’ Ens (Ente Nazionale Sordi) hanno testato sul campo le innovazioni apportate. "Ci hanno resi consapevoli di cosa fosse doveroso e giusto fare – ha detto Linda Gualdi, responsabile accessibilità dei Musei Civici –. Il Pnrr è stata la benzina con cui poter riuscire in questo salto di qualità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Musei Civici a prova di inclusione. I percorsi per eliminare le barriere. Ecco le mappe tattili e video in Lis

Approfondimenti su Musei Civici Reggio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Musei Civici Reggio

Argomenti discussi: Dal 23 gennaio al 15 marzo 2026 i Musei Civici espongono il dipinto La scuola della Bigia; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma; Sito Istituzionale | Domenica 1° febbraio musei e siti archeologici gratuiti; Febbraio nei musei civici di Pordenone: attività e laboratori.

Febbraio nei Musei Civici di Pordenone: tutto il programma tra mostre, visite guidate e CarnevaleFebbraio ricco di eventi nei Musei Civici di Pordenone: mostre, visite guidate, laboratori per famiglie, Darwin Day e Carnevale al museo. nordest24.it

Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis: dal 1° febbraio musei civici gratis per i residenti e nuove tariffe per i turistiDal primo febbraio 2026 entra in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei e i monumenti gestiti da Roma Capitale. Una riforma pensata per sostenere ... funweek.it

L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese - facebook.com facebook