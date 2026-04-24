Nucleare in Italia a che punto siamo tra piano effettivo e problema scorie | mancano 10 anni

In Italia il ritorno al nucleare rimane ancora su un piano di discussione e pianificazione, senza avanzamenti concreti nella costruzione di nuove centrali. Tuttavia, la questione è tornata ad essere al centro del dibattito pubblico, soprattutto in seguito all’aumento dei costi dell’energia causato dal conflitto in Iran. La gestione delle scorie nucleari rappresenta uno dei principali problemi da affrontare, con una tempistica stimata di circa dieci anni per trovare soluzioni adeguate.

Il nucleare in Italia non è ancora tornato come programma operativo di costruzione di nuove centrali, ma è rientrato stabilmente nel dibattito energetico nazionale anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia a causa della guerra in Iran. Il tema viene oggi affrontato soprattutto come opzione di medio-lungo periodo, legata alla decarbonizzazione, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione della dipendenza dall’estero. Dopo i referendum che hanno chiuso la stagione dell’atomo nel Paese, il nuovo percorso non parte da un piano immediato di cantieri, ma da studi, valutazioni tecniche e iniziative industriali. Il segnale più concreto è la nascita di Nuclitalia, joint venture costituita da Enel, Ansaldo Energia e Leonardo per esplorare le tecnologie nucleari di nuova generazione e nata nel 2025.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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