Tra tre anni potrebbe arrivare in Italia l’installazione di caldaie a energia nucleare domestica, un'ipotesi che sta avanzando nel settore energetico. Questi dispositivi, basati su tecnologia nucleare leggera, sono ancora in fase di sviluppo e valutazione, ma alcuni progetti dimostrativi sono già in corso. La possibilità di un uso civile di questa energia a livello domestico sta suscitando attenzione tra gli esperti del settore.

L’utilizzo del nucleare leggero o domestico non è poi così distante dalla realtà. Un futuro atomico, come in un immaginario Atompunk alla Fallout (serie di videogiochi di casa Bethesda), potrebbe essere vicino. Almeno è quello che ci lascia sognare Fabio Pistella, già presidente del Cnr e direttore generale dell’Enea, l’agenzia nucleare italiana. Al Kilometro Rosso di Bergamo arriva la startup Prometheus con l’idea: una caldaia che sfrutta l’energia nucleare. Si tratta di una tecnologia certificata e con brevetto, ma soprattutto ripetibile e riproducibile, quindi commerciabile. Dopo mesi di prove, Prometheus ed Enea hanno sottoscritto un accordo di programma per condividere competenze e strutture. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caldaie a energia nucleare in casa tra 3 anni in Italia, come funzionano

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