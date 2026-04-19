Bivacchi al Beato Odorico dopo 10 anni di governo di destra siamo punto e a capo

Da oltre dieci anni, la zona della parrocchia del Beato Odorico si trova al centro di una crescente preoccupazione legata alla presenza di bivacchi. La chiusura del dormitorio presso Villa Regia, gestito da organizzazioni di volontariato, ha contribuito a una situazione che potrebbe peggiorare. La problematica riguarda principalmente il fenomeno dell’accoglienza e la gestione di persone senza fissa dimora nella zona.

Il ritorno dei bivacchi nella zona della parrocchia del Beato Odorico sta riportando al centro dell'attenzione il tema dell'accoglienza, con una siutazione che rischia di aggravarsi dopo la chiusura del dormitorio a Villa Regia, gestito da Croce Rossa e Caritas. “La situazione che si ripresenta.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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