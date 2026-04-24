Novemila titoli e 140 metri quadrati con 9 aree tematiche inaugurato il Mondadori store di Bagheria

È stato inaugurato a Bagheria un nuovo negozio della catena Mondadori, che si sviluppa su una superficie di 140 metri quadrati. L’arredamento è moderno e suddiviso in nove aree tematiche dedicate a diversi generi letterari. Nel catalogo sono presenti circa 9.000 titoli, comprendenti classici, best seller, libri di narrativa e saggistica internazionale. Lo spazio comprende ambienti specifici per ogni categoria e si trova in una zona centrale della città.

Mondadori sbarca con uno store a Bagheria che si estende per 140 metri quadrati, con un arredo moderno, ambienti dedicati ai vari generi letterari e un catalogo 9 mila titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia e internazionali. È stata inaugurata dal.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate A Veronetta quasi pronti all'inaugurazione 30mila metri quadrati di aree verdiL'attesa per la restituzione alla cittadinanza degli spazi storici di Veronetta sta per terminare con l'imminente apertura di due parchi in Via... Mondadori Store apre una nuova libreria nel centro storico di MaddaloniDomani, sabato 18 aprile, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà un nuovo punto vendita nel centro storico di...