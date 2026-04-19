A Veronetta quasi pronti all' inaugurazione 30mila metri quadrati di aree verdi

A Veronetta si sta per concludere il lavoro di riqualificazione degli spazi verdi storici, con l'apertura di due nuovi parchi in Via Vanzetti. I nuovi parchi coprono complessivamente circa 30.000 metri quadrati e sono ormai pronti per essere fruiti dalla cittadinanza. L'inaugurazione è prevista a breve, segnando la fine dei lavori di restauro e sistemazione delle aree.