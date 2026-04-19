A Veronetta quasi pronti all' inaugurazione 30mila metri quadrati di aree verdi
A Veronetta si sta per concludere il lavoro di riqualificazione degli spazi verdi storici, con l'apertura di due nuovi parchi in Via Vanzetti. I nuovi parchi coprono complessivamente circa 30.000 metri quadrati e sono ormai pronti per essere fruiti dalla cittadinanza. L'inaugurazione è prevista a breve, segnando la fine dei lavori di restauro e sistemazione delle aree.
L'attesa per la restituzione alla cittadinanza degli spazi storici di Veronetta sta per terminare con l'imminente apertura di due parchi in Via Vanzetti. Due aree inserite nel più ampio sistema ambientale pianificato presso le ex caserme Passalacqua e Santa Marta.Durante l'assemblea pubblica di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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