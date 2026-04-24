In un sobborgo di Los Angeles, una macchina abbandonata è stata trovata con nove cuccioli di cane all’interno. I piccoli erano in condizioni di grave malnutrizione e deperimento, stretti in uno spazio molto ristretto. Le autorità sono intervenute per il soccorso e il recupero degli animali, portandoli in un centro di emergenza veterinaria. Le immagini del salvataggio hanno suscitato grande emozione tra gli spettatori.

Non sembra una scena reale. E invece lo è. Una macchina abbandonata, ferma in un sobborgo di Los Angeles, e dentro nove vite che non avrebbero dovuto stare lì: cuccioli di cane ridotti all’osso, stretti nello spazio più sbagliato possibile, come se il mondo si fosse dimenticato di loro. Quando i soccorritori di Pups Without Borders hanno aperto la portiera, il primo istinto non è stato agire. È stato fermarsi. Perché davanti non c’era solo un salvataggio da compiere, ma un’immagine difficile da accettare: nove corpi minuscoli, “scheletrici”, immobili, con occhi enormi che osservavano senza capire se fidarsi o no. Nel video diffuso poi dall’organizzazione, tutto è silenzio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nove cuccioli di cane ridotti all’osso trovati in un’auto abbandonata: le commoventi immagini del salvataggio

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