Nove cuccioli di cane ridotti all’osso trovati in un’auto abbandonata | le commoventi immagini del salvataggio

Da ilfattoquotidiano.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un sobborgo di Los Angeles, una macchina abbandonata è stata trovata con nove cuccioli di cane all’interno. I piccoli erano in condizioni di grave malnutrizione e deperimento, stretti in uno spazio molto ristretto. Le autorità sono intervenute per il soccorso e il recupero degli animali, portandoli in un centro di emergenza veterinaria. Le immagini del salvataggio hanno suscitato grande emozione tra gli spettatori.

Non sembra una scena reale. E invece lo è. Una macchina abbandonata, ferma in un sobborgo di Los Angeles, e dentro nove vite che non avrebbero dovuto stare lì: cuccioli di cane ridotti all’osso, stretti nello spazio più sbagliato possibile, come se il mondo si fosse dimenticato di loro. Quando i soccorritori di Pups Without Borders hanno aperto la portiera, il primo istinto non è stato agire. È stato fermarsi. Perché davanti non c’era solo un salvataggio da compiere, ma un’immagine difficile da accettare: nove corpi minuscoli, “scheletrici”, immobili, con occhi enormi che osservavano senza capire se fidarsi o no. Nel video diffuso poi dall’organizzazione, tutto è silenzio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nove cuccioli di cane ridotti all8217osso trovati in un8217auto abbandonata le commoventi immagini del salvataggio
© Ilfattoquotidiano.it - Nove cuccioli di cane ridotti all’osso trovati in un’auto abbandonata: le commoventi immagini del salvataggio

Una passante trova #cuccioli di #cane #abbandonati #cane #triste #scoperta #abbandono #cane

Video Una passante trova #cuccioli di #cane #abbandonati ? #cane #triste #scoperta #abbandono #cane

Notizie correlate

Organici della Polizia Stradale ridotti all'osso, l'allarme del sindacato nel modeneseIl bilancio del 2025 sulle strade del Modenese è pesante: la provincia ha registrato trentanove decessi, un dato che la colloca al secondo posto in...

Leggi anche: Dipendenti comunali ridotti all'osso: "Ognuno lavora per quattro"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Oltre la recinzione, verso la speranza: la storia del cane Peach e dei suoi nove cuccioli; Trovano un’auto abbandonata con nove cani scheletrici intrappolati: le immagini sono da non credere; Sabatino, il cane che ha sfidato la morte per trovare una famiglia da amare; Un muso familiare dopo il dolore: trova al rifugio il sosia del suo cane scomparso e cambia una vita.

Cuccioli di cane trattati come merce e stipati nelle scatole delle bananeTrattati come oggetti e costretti a viaggiare in lungo e in largo in condizioni pietose. Nessuna cura, nessun trasportino e neanche un briciolo di spazio. Nove cuccioli di cane tra le 4 e le 10 ... greenme.it

Napoli, cuccioli di cane venduti abusivamente per strada (e spesso abbandonati)Nove cuccioli di cane sono stati lasciati – e poi salvati – in una vasca di plastica nella notte a Napoli, vicino a una casa di cura del quartiere di Capodimonte, in un terreno abbandonato. Un ... blitzquotidiano.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.