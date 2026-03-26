I sindacati della funzione pubblica hanno annunciato un’assemblea per venerdì 27 marzo presso il Comune di Caserta, in cui discuteranno delle condizioni lavorative del personale. Secondo le segnalazioni, ogni dipendente si trova a coprire il lavoro di quattro persone a causa di organici ridotti. La riunione affronterà anche temi come gli arretrati salariali e le modalità di valutazione della performance.

Al Comune di Caserta ogni dipendente svolge il lavoro di quattro persone. Lo denunciano i sindacati della funzione pubblica che hanno indetto per domani, venerdì 27 marzo, un’assemblea per fare il punto sulle criticità relative agli organici ma anche sugli arretrati non pagati e la performance ferma al 2023. La richiesta è stata trasmessa alla segretaria generale Giuseppina D’Ambrosio e alla commissione straordinaria. “La mancanza di personale è ormai strutturale. Una città come Caserta, con 75.000–80.000 abitanti, dovrebbe avere almeno 600 dipendenti comunali. Oggi ne abbiamo 180–190: significa che ogni dipendente lavora per quattro, e questo rallenta inevitabilmente tutte le procedure, comprese le liquidazioni dovute ai lavoratori”, dichiara Franco Della Rocca, segretario generale della Cisl Fp. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Dipendenti comunali ridotti all'osso: "Ognuno lavora per quattro"

Articoli correlati

Contributi per gli affitti ridotti all'osso: da mille a 120 euroIl consiglio comunale di Viterbo discute dei fondi regionali tagliati negli ultimi tre anni e l'assessora alle politiche sociali Rosanna Giliberto...

Altri aggiornamenti su Dipendenti comunali

Discussioni sull' argomento Anci, al via la formazione gratuita per i dipendenti e amministratori comunali; Mutui agevolati per dipendenti pubblici, nuove condizioni e modalità di accesso: cosa cambia; Dalla gestione immobiliare alla fuga dei dipendenti, è bufera sull'Asp Sant'Alessio; Taranto, Kyma Mobilità: per il referendum bus ridotti. Assenze oltre i 40%.

Il sindaco Vincenzo Marcorelli, l'amministrazione e i dipendenti comunali si stringono vicino alla famiglia Spinilli e a tutti i suoi amici per la prematura scomparsa di Natalina, già dipendente del nostro Comune, prima del suo passaggio in Regione. - facebook.com facebook