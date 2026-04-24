nove anni senza michele

Sono passati nove anni da quel 22 aprile, giorno in cui il ciclista di origini filottranese ha perso la vita. In questo mese sono state organizzate diverse iniziative per commemorare il campione e mantenere vivo il suo ricordo. La data resta impressa nella memoria di molti appassionati e di chi ha avuto modo di conoscere il suo percorso sportivo. La ricorrenza viene celebrata con eventi e incontri dedicati alla sua figura.

Nove anni sono trascorsi da quel tragico 22 aprile dove perse la vita il campione filottranese di ciclismo Michele Scarponi e tante sono state le iniziative in questo mese per ricordare capitan Astana. Non sono mancati messaggi e post sui social nel giorno dell’anniversario. Quello della Fondazione Michele Scarponi che inizia così riprendendo le parole che chiudono il libro "Michele Scarponi - Profondo come una salita". Poche righe appena sulla mattina di quel maledetto sabato 22 aprile 2017: "Appena sveglio andò in garage, prese la bici appoggiata alla parete che Giacomo e Tommaso avevano decorato per lui con le loro impronte colorate. Uscì prima che loro si svegliassero, senza far rumore".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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