Morì in servizio Nove anni senza Pischedda

Nove anni fa, il 3 febbraio 2017, l’assistente della Polizia stradale di Bellano, Francesco Pischedda, perdeva la vita in un incidente a Piona di Colico. Era in servizio, inseguendo un ladro sulla Statale 36, quando è precipitato da un cavalcavia. Da allora, i colleghi non lo dimenticano: il suo nome resta vivo tra chi lavorava con lui, anche se il tempo passa.

Già nove anni senza “Pischi“, ma i colleghi non dimenticano. Nove anni come ieri, il 3 febbraio 2017, moriva in ospedale a Lecco l’assistente della Polizia stradale di Bellano Francesco Pischedda, dopo essere precipitato da un cavalcavia della Statale 36 a Piona di Colico per inseguire un ladro. Aveva 28 anni, come il fuggiasco che inseguiva, un moldavo intercettato a bordo di un furgone rubato. Lui è morto durante l’intervento chirurgico d’urgenza a cui è stato sottoposto dopo aver peregrinato tra Colico, Gravedona e Lecco; il fuggitivo, invece si è salvato. Pischi, come lo chiamavo amici e colleghi, era papà di una bambina piccola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

